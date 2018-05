T&A San Marino ko anche a Rimini: 1-0

La decide il punto di Noguera al 6°: i Pirati restano in vetta con Bologna, mentre la T&A viene scavalcata da Parma e ora è quarta.

Trama opposta, risultato identico. La T&A San Marino fa 0/2 nel derby con Rimini, che però rispetto a Serravalle lascia perdere i fuochi d'artificio e s'impone con un più pratico 1-0. Si decide tutto nel 6° inning, quando il sin lì ottimo Quevedo – dominatore del match al pari del collega Duran – viene infilato da una combinazione da manuale. Aperta e chiusa da Noguera, partito con un singolo e arrivato a casa grazie al sacrificio di Garbella e alla valida di Romero. San Marino ora ha un record di 6 e 6 e perde il terzo posto in favore di Parma, scivolando al 4° insieme a Città di Nettuno. Col doppio schiaffone subito dai Pirati, la T&A fa sei ko su altrettante partite contro le formazioni che la precedono in classifica: l'esame maximo si chiude dunque con una pesante bocciatura, che certifica come, per quel che s'è visto finora, i Titani non abbiano i numeri per far parte della lotta per il titolo.



In questa Gara2 San Marino batte pure più valide – 9 contro 4 – ma quando è ora di andare a punto manifesta gli ormai noti problemi. Al 5° i due singoli di De Wolf e Albanese non danno frutti, mentre nel 6° - quello decisivo – Ferrini trova la base ball, seguita però dallo strike out di Avagnina e dalla battuta in doppio gioco di Epifano, che incappa pure in un infortunio muscolare. Dopo il vantaggio, Rimini ha l'occasione dell'allungo con Garbella, ma il pinch hit di Angulo si risolve in un K e la T&A può giocare per il pari. All'8° i singoli di Imperiali e Albanese con zero eliminati si risolvono in nulla, nel 9° invece De Wolf e Imperiali tengono vivo il match con valida e singolo. Al piatto c'è Albanese e arriva una chiamata di strike su conto pieno che provoca parecchie polemiche, ma buona a Rimini per vincere e mantenersi capolista con Bologna.



r.m.