San Marino Minibasket Cup, Battistini: "Un successo oltre ogni aspettativa"

Il presidente della Federbasket sottolinea anche come tutto il settore giovanile sia reduce da un'annata positiva, confermando il rinnovo della sinergia con i Villanova Tigers Verucchio.

Era la prima edizione – dunque un'incognita – ed è stata organizzata in tempi rapidi, ma si è rivelata un successo che ha superato anche le aspettative più rosee. È la San Marino Minibasket Cup, torneo dedicato alla categoria Aquilotti – annate 2009/10 – e tenutosi nel weekend in cinque diversi impianti della Repubblica (Multieventi, Palestra Casadei, Falciano, Fonte dell'Ovo, Acquaviva). "Pensavamo che sarebbe stato un torneo con 8 squadre tutte o quasi provenienti dal circondario - spiega il presidente della Federbasket sammarinese Damiano Battistini - invece ne sono arrivate ben 16, da 8 regioni italiane. Per un totale di 500 persone, tra atleti, staff tecnici e genitori al seguito".



Un successo pure sul piano sportivo, con San Marino – guidato da Oscar Valentini – classificatosi secondo dietro il Baloncesto Firenze, dopo aver battuto Caserta, Borgo San Lorenzo e Bionics Buccinasco. Il settore minibasket – quasi 150 iscritti – è una delle tante note liete arrivate dalle giovanili della Federazione biancazzurra, che rinnoverà la fortunata sinergia coi Villanova Tigers Verucchio. "Quest'anno abbiamo raggiunto risultati che non ci aspettavamo - prosegue Battistini - soprattutto con l'U16 Eccellenza e con l'U18. Con l'U16 abbiamo affrontato per la prima volta il massimo campionato nazionale, con squadre appartenenti all'elite del basket italiano. E abbiamo avuto le nostre soddisfazioni, battendo squadre come Fortitudo Bologna e Reggio Emilia".



Nel servizio le parole di Damiano Battistini, presidente della Federazione Sammarinese Pallacanestro.