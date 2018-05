Continua la striscia positiva per i Lunghi Archi di San Marino nel circuito Fita

A Sasso Marconi in provincia di Bologna, nel weekend, per gli arcieri della compagnia Sammarinese si è svolta la seconda gara 3D dell’anno, in palio per i sei in gara tre posti nel Campionato Europeo di fine Settembre a Goteborg, in Svezia.

Proseguono soprattutto i buoni risultati per Marino Bartolini, che dopo la vittoria di Arezzo di tre settimane fa, questa volta centra il secondo posto nella categoria Arco Istintivo, confermando un buono stato di forma, mettendo così

una seria ipoteca alla qualificazione al campionato Europeo, molto buona anche la gara di Antonio Grasso, podio sfiorato di una manciata di punti, quarto classificato nella categoria Arco Nudo, bene anche Vito Campo, settimo nella categoria Longbow e ciliegina sulla torta l’ottimo lavoro del gruppo con il podio nella classifica a squadre, salgono sul secondo gradino Vito Campo, Antonio Grasso e Andrea Filippucci.



Incetta di podi anche a Rimini dove si è svolta una gara Fita outdoor per gli arcieri del Titano, 16 gli arcieri impegnati in una prova dove non sono mancate le sorprese, una su tutte l’esordio in gara della piccola Lucrezia Tura che conquista subito il terzo gradino del podio nella categoria Giovanissimi, primo gradino del podio, invece sempre nella stessa categoria per Vanessa Voltan, dopo avere conquistato il terzo posto sabato a Riccione, a Rimini sale sul gradino più alto del podio, vittoria sofferta e raggiunta all’ultima freccia nello scontro finale.

Podio tutto Sammarinese nella categoria Compound a salire più in alto di tutti è Maurizio Rosti, poi Leonardo Giorgi e Giovanni Paolo Bonelli, primo gradino del podio, sempre nella categoria Compound per Maria Luisa Fazzardi, vittoria anche per Leonardo Tura nella categoria allievi Arco Olimpico, buona anche la gara di Emanuele Guidi che sale sul terzo gradino del podio, da segnalare la buona prestazione di tutta la squadra, in particolare il record personale in gara di Sonia Toccaceli (641) e di Augusto Bianchi ( 652) nella categoria Compound e il buon esordio in gara di Marco Carafa.



Domenica prossima, gli arcieri del tiro istintivo saranno impegnati al Parco Corno alle Scale, in provincia di Bologna mentre gli arcieri olimpici saranno in gara Sabato prossimo sempre a Bologna.