T&A San Marino, ingaggiato Colabello: ci sarà già in Coppa dei Campioni

L'esterno della nazionale italiana, che dal 2013 si è sempre esibito tra MLB americana e Triplo A, sarà con la squadra anche per la seconda parte di campionato. Mazzotti: "Per Epifano sarà un lungo stop".

Tra giovedì e venerdì, la doppia sfida con Padova chiuderà il difficile girone d'andata della T&A San Marino. Su 12 partite sono arrivate 6 sconfitte, tutte contro le tre che la precedono in classifica – Rimini, Bologna e Parma – e quattro delle quali incassate senza segnare. Non a caso uno dei problemi principali è l'attacco, tra i peggiori della Serie A1.

"Probabilmente abbiamo un po' accusato il salto di qualità fatto dal campionato - spiega il General Manager della T&A Mauro Mazzotti - con la liberalizzazione non ci sono più regole e si può schierare chi si vuole".



Ma se la posta si è alzata la T&A rilancia e ingaggia un big come l'esterno della nazionale italiana Chris Colabello, che dal 2013 a oggi si è sempre esibito tra Major League Baseball e Triplo A, massimo livello delle Minors americane. "Con Padova non ci sarà, però si è messo a disposizione per giocare la Coppa dei Campioni, che si terrà settimana prossima a Rotterdam - dice Mazzotti - dopodiché tornerà in America fino a fine giugno o a inizio luglio, poi si unirà di nuovo alla T&A".



In Coppa dei Campioni, la T&A San Marino è nel Girone B col Neptunus padrone di casa, Bologna e Draci Brno, le prime due vanno in semifinale. "La lotta sarà tra noi, Rotterdam e Bologna - il pronostico di Mazzotti - le incontreremo in questo ordine nelle prime due giornate, già li si capirà se avremo delle possibilità".



Mazzotti si sofferma anche sullo stato degli infortuni del lanciatore Maestri e dell'interbase Epifano "Maestri forse rientra questo weekend, sicuramente sarà disponibile per la Coppa dei Campioni. Epifano domani ha un'ecografia, però penso che l'infortunio non sia lieve e che l'assenza sarà abbastanza lunga".



RM