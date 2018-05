Ce: impegni internazionali all'orizzonte, ecco le decisioni dell'esecutivo

Per quanto riguarda le manifestazioni internazionali è stata ascoltata la relazione di chi ha partecipato all’Assemblea Generale dei Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro ad un anno esatto dall’edizione 2019. E’ giunta nelle ultime ore la proposta di allargare il programma delle discipline includendo la ginnastica ritmica, San Marino ha dato parere favorevole e ora si attende la risposta di tutti i 9 paesi.



Il Comitato Esecutivo, nella prossima seduta, analizzerà una lista di nomi tra i quali scegliere il Capo Missione per l’evento. Sempre relativamente a Montenegro 2019 è stata fatta una prima analisi delle opportunità di partecipazione per i nostri atleti in relazione al programma presentato.



Nelle prossime settimane l’Esecutivo vaglierà anche i nomi per i ruoli di Capo Missione ai World Beach Games di San Diego e ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Mentre dopo Baku 2015 sarà ancora Federico Valentini a guidare la squadra sammarinese agli European Games che si terranno a Minsk nel 2019.



Giochi del Mediterraneo di Tarragona: tre le wild card chieste ed ottenute per giovani che il CONS considera promettenti: Chiara Morri nel tennistavolo, Francesco Maiani nel taekwondo e Francesco Molinari nell’atletica. Nei prossimi giorni verrà annunciata la composizione definitiva della delegazione.



Per le Olimpiadi Giovanili (YOG) di Buenos Aires è stata concesso un Universality Place (wild card) nel nuoto maschile. A questo punto gli atleti sammarinesi in Argentina saranno 4 (gli altri saranno una ragazza nel nuoto, Chiara Morri nel tennistavolo e Leonardo Tura nel tiro con l’arco).



Il Segretario Generale del CONS Eros Bologna è stato inserito dal Comitato Olimpico Europeo nel gruppo di lavoro sui Giochi Olimpici.



Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi ha riferito all’Esecutivo di essere stato audito dalla Commissione Consigliare per la Sanità che sta elaborando la proposta di legge sulla frode sportiva. Il Presidente Giardi ha riferito di un incontro particolarmente cordiale durante il quale ha esposto una lunga serie di dati sullo sport sammarinese e sulla giustizia sportiva di ciascuna Federazione e del CONS stesso.



Si giungerà in tempi brevi alla riforma dei contributi ordinari alle Federazioni e per la creazione di un regolamento sulla gestione delegata degli impianti. Lo stesso Esecutivo ha espresso parere negativo relativamente all’opera stradale prevista al “bivio di Cailungo” senza entrare nel merito di questioni relative alla viabilità e/o alla fattibilità ma soffermandosi, per quanto di sua competenza, all’eliminazione dei due campi da tennis aperti al pubblico che verranno eliminati. Il CONS aveva chiesto il ripristino di almeno uno dei due impianti nell’adiacente parco. Preoccupazione è stata espressa anche per lo slittamento dell’avvio dei lavori di manutenzione alla centrale termica della Piscina dei Tavolucci che inevitabilmente condizionerà la ripresa della stagione sportiva a settembre.