Sport Equestri: FISE e FIS siglano convenzione

Siglata a Roma la convenzione tra la Federazione Italiana Sport Equestri e la Federazione Ippica Sammarinese.



Marina Volpinari e Marco Di Paola, rispettivamente presidenti di FIS e FISE, hanno così voluto suggellare un’edizione da record per l’86° CSIO di Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo apponendo le proprie firme sulla convenzione che apre a un cammino comune per le due Federazioni.



Tra gli scopi dell’accordo, la validità e il riconoscimento reciproco del tesseramento e delle autorizzazioni a montare per la partecipazione ai concorsi, la possibilità da parte dei circoli FIS di affiliarsi alla FISE e da parte dei rispettivi tesserati di partecipare a riunioni, stage formativi; oltre all’equiparazione di titoli e attestati. Nell’ottica della reciproca collaborazione la Federazione Ippica Sammarinese avrà la facoltà di avvalersi di giudici, direttori di campo, tecnici e formatori - riconosciuti dalla FISE - per lo svolgimento delle proprie attività.



"Una importante occasione - per la presidente Marina Volpinari - che, oltre a rivedere ed aggiornare molti aspetti formali e garantire la massima trasparenza nei rapporti reciproci, è un punto di partenza per una sempre più intensa e solida collaborazione tra le due Federazioni equestri".