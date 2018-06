Baseball, Padova-T&A San Marino rinviata per maltempo, stasera Gara2 a Serravalle

Gara1 sarà recuperata il 10 luglio.

Due violenti acquazzoni abbattutisi sul Veneto hanno costretto il rinvio di Gara1 tra Padova e T&A San Marino, valida per l'ultimo turno di andata della Serie A1 di Baseball. La partita era in programma alle 20:30 e doveva cominciare tassativamente entro le 22, orario entro il quale non è stato possibile sistemare il diamante. Il recupero è stato fissato per martedì 10 luglio alle 20:30, considerando che la settimana prossima la T&A sarà impegnata nella Coppa dei Campioni a Rotterdam. Gara 2 invece si giocherà stasera alle 19 a Serravalle.