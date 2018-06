Baseball: ko della T&A a Serravalle contro il Padova

Dopo il rinvio di gara1 di giovedì in Veneto al 10 luglio, per la T&A non finisce col sorriso l’ultimo turno d’andata prima della Coppa in Olanda. Il Tommasin Padova sbanca Serravalle e s’impone per 5-3 al termine di un match quasi sempre passato a comandare. Avanti 2-0 al 1° e poi anche 3-1 al 3°, i veneti sono raggiunti da San Marino sul 3-3 al 5°, ma mettono a segno i due punti del definitivo 5-3 al 6°. Sul monte il vincente è Pino, salvezza per Habeck.

Subito punti per Padova al 1° su Jimenez. Singoli in fila dei primi tre uomini, Russo, Perdomo (1-0) e Hidalgo, con in mezzo un errore della difesa e col punto del 2-0 che arriva con la battuta in doppio gioco di Sciacca e con Perdomo che era in terza (2-0). La T&A accorcia al 2° col fuoricampo da un punto di Bermudez (1-2), ma il Tommasin riallunga al 3° con un altro fuoricampo, di Perdomo (3-1). Al 3° i Titani non sfruttano due uomini in posizione punto con un out, ma al 5° pareggiano: valide di Pulzetti e Ferrini, punto del 2-3 che entra su rubata più errore di tiro e 3-3 che invece è prodotto dalla battuta valida di Mattia Reginato.

Equilibrio, ma Padova già al 6° torna di nuovo avanti: base a Hidalgo, avanzamento in seconda su rimbalzante di Sciacca e, con due out, doppio per regola di Martone (4-3). Non solo, perché anche Galvan batte valido e a casa base arriva il punto del 5-3.

Nelle ultime quattro riprese la T&A non riesce a essere efficace in attacco e va in base solo due volte: una su errore della difesa al 7° (rimbalzante di Pulzetti) e una al 9°, col pinch hitter Avagnina autore di una bella valida in campo opposto. Ci sono però già due out e Padova chiude subito dopo. Finisce 5-3 per gli ospiti.



T&A SAN MARINO – TOMMASIN PADOVA 3-5

PADOVA: Russo es (2/5), Perdomo ss (3/4), Hidalgo 3b (1/3), Sciacca ed (1/4), Martone 2b (1/4), Galvan ec (1/3), Berini dh (1/4), Medoro r (0/3), Calvo (Pacini 0/1) 1b (0/2).

T&A: Ferrini ss (1/3), Lupo es (1/3), Reginato dh (1/4), Bermudez ec (1/4), De Wolf ed (0/4), Imperiali 1b (0/4), Martin r (0/3), Babini (Avagnina 1/1) 2b (0/3), Pulzetti 3b (1/4).

PADOVA: 201 002 000 = 5 bv 10 e 2

T&A: 010 020 000 = 3 bv 6 e 1

LANCIATORI: Pino (W) rl 6, bvc 5, bb 2, so 9, pgl 3; Habeck (S) rl 3, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 0; Jimenez (i) rl 3, bvc 4, bb 1, so 3, pgl 2; Maestri (L) rl 3, bvc 2, bb 2, so 4, pgl 2; Quevedo (r) rl 2, bvc 3, bb 0, so 2, pgl 0; Perez (f) rl 1, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0;

NOTE: fuoricampo di Bermudez (1p. al 2°) e Perdomo (1p. al 3°); doppi di Martone e Lupo.



Comunicato stampa