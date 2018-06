A Rimini è arrivata la Urban Obstacle Race, 7 km di corsa ed esercizi fisici

Presenti anche l'ex giocatore di rugby Andrea Lo Cicero e la spadista Rossella Fiamingo

Erano in 1500 ieri a Rimini per la Urban Obstacle Race, la corsa ad ostacoli organizzata da Rcs e Virgin per le vie del centro storico della città. Il via al Ponte di Tiberio, poi il passaggio in Piazza Ferrari, l’Arco d’Augusto, piazza Tre Martiri e ritorno al punto di partenza. Sette chilometri di corsa tra natura, storia e set felliniani: 10 le prove da superare, tra cui far rotolare un pneumatico e aggrapparsi alla monkey bar. Presenti anche due runner di eccezione, Andrea Lo Cicero, una bandiera della nazionale italiana di rugby e l’olimpionica della spada Rossella Fiamingo.

Un evento unico in Italia che unisce corsa e esercizi di allenamento in una location unica. La Obstacle Race è alla sua seconda edizione, ma è la prima volta che questo evento si svolge in Romagna, visto che l’anno scorso la corsa era stata organizzata negli spazi dell’Expo di Milano.



s.t.