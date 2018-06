T&A San Marino, ecco Colabello: "Qui per Chiarini, dopo la Coppa tornerò a luglio"

L'esterno della nazionale però non sa ancora di preciso quando si riaggregherà alla squadra, dopo la settimana di Rotterdam.

Per raddrizzare la grigia stagione della T&A San Marino ci voleva un colpaccio e infatti ecco l'esterno della nazionale azzurra Chris Colabello. Il classe '83 giocherà la Coppa dei Campioni di Rotterdam con la squadra di Mario Chiarini, ex compagno sul diamante e amico di sempre nella vita. Infatti, se Chris è venuto a San Marino lo si deve in toto al rapporto col manager della T&A. "Se sono qui è per il rapporto che c'è tra noi - spiega Colabello - ho parlato con Mario, gli ho detto che se non ci fossero stati sviluppi in America sarei venuto per il finale di campionato. Poi abbiamo parlato anche della Coppa e della possibilità di anticipare il mio arrivo e così è stato. Ho degli impegni in America e dovrò tornare là. Per il campionato spero di rientrare per i primi di luglio, ma non c'è ancora una data esatta".