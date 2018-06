Medaglia d'oro per Luca De Angelis al Trofeo di Jesi

Luca De Angelis porta a casa la medaglia d'oro al Trofeo di Jesi di Judo. Quando si percorre una strada di principi (io e gli altri insieme per una crescita comune nella muta prosperità), ogni attimo è meraviglioso. Occorre aver fiducia in se stessi e negli altri senza aspettative e tutto ciò che la vita manifesta è un dono, perché quel che conta è proprio gioire dell'attimo del percorso condiviso insieme. Queste le parole dell'istruttrice della Sakura Judo San Marino, Silvia: “Complimenti a tutti voi: ai genitori, agli organizzatori, ai colleghi, agli arbitri, agli atleti che arricchite il mondo con il vostro sorriso.” Per chi volesse saperne di più sul mondo del Judo visiti il sito www.libridijudo.com A settembre aprirà un corso di Judo per genitori: il Judo non è solo una sana attività sportiva ma è anche una filosofia di vita, un metodo per trovare il proprio equilibrio psicofisico.



TC