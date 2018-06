Tennistavolo: Al Multieventi la Juvenes si porta a casa la Coppa Marche

Buone notizie dal tennistavolo per i colori biancazzurri: La Juvenes va a podio in tutte le gare e porta a casa la 44^ Coppa Marche



La Juvenes conquista la 44^ Coppa Marche, disputata ieri alla palestra del Multieventi nell’ambito delle celebrazioni per il 65^ anniversario della fondazione della società di Serravalle. I Titani hanno ottenuti risultati in tutte le categorie, in mattinata Asia Toccaceli ha centrato la vittoria nel singolo femminile giovanile, mentre i nazionali Mongiusti-Berardi hanno conquistato il primo posto nel doppio, dove sono andate a podio anche la coppia mista Morri- Muccioli e Giardi-Vannucci. Podio a tinte biancazzurre anche nel singolo assoluto femminile, con il successo della sedicenne Chiara Morri e il terzo posto di Claudia Pedrella Moroni.

Nel singolo assoluto maschile Giardi si fa sfuggire la vittoria, perdendo la finale contro il rappresentante della polisportiva Montemarcianese. Juvenes che si consola completando il podio con Mattia Berardi. Nella classifica globale a squadre la società biancazzurra stravince con 66 punti totali, staccando Senigallia di quasi 25 punti. San Marino che oltre che per i risultati ottenuti sul campo, si è distinto per l’ottima organizzazione della manifestazione.