Roland Garros: Cecchinato va in semifinale, oggi le sfide Nadal-Schwartzman e Cilic- Del Potro

Grande impresa di Marco Cecchinato che sconfigge l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic e si guadagna l'accesso alle semifinali del Roland Garros. L'ultimo italiano a riuscirci fu Corrado Barazzutti esattamente 40 anni fa. Parte benissimo il tennista siciliano che si prende il break nel quarto gioco e tiene poi i successivi servizi chiudendo sul 6-3. Nole è in difficoltà e chiede l'intervento del fisioterapista per problemi al collo. Secondo set più combattuto, ma che vede l'azzurro vincere il tie-break per 7-4. Senza storia la terza partita, Cecchinato cala e non riesce a risponedere ai colpi del serbo che stravince per 6-1. L'ottimo momento di Djokovic prosegue anche nei primi game del quarto set, che lo vede avanti per 2-5. Sembra finita ma da qui in poi l'azzurro torna ai livelli di inizio partita e riesce a portare nuovamente il set al tie-break. L'epilogo è da leggenda, nessuno dei due vuole mollare e si assiste ad alcuni punti di altissimo livello. Alla fine la spunta il siciliano per 13-11. Cecchinato, che vinse anche un'edizione del San Marino Open, sfiderà venerdì in semifinale l'austriaco Dominik Thiem che ha sconfitto il tedesco Zverev con un netto 3-0. Oggi le sfide Nadal-Schwartzman e Cilic- Del Potro.