Sammarinesi in Liechtenstein per i Giochi dei Piccoli Stati di Atletica

Importante appuntamento per la nazionale sammarinese di atletica leggera, in partenza per i Campionati Europei dei Piccoli Stati d’Europa, in programma nel weekend in Liechtenstein. La squadra biancazzurra è composta da Melissa Michelotti nel'alto femminile, da Matteo Mosconi in quello maschile, Francesco Molinari nei 100m e 200 m. , Joe Guerra nei 3000 metri, dalla staffetta femminile con Rebecca Guidi, Diana Colombini, Giorgia Cesarini, Giulia Gasperoni e dalla staffetta maschile con Elia Genghini, Francesco Sansovini, Alessandro Gasperoni ed Andrea Ercolani Volta Andrea.

Non parteciperà a questa trasferta Eugenio Rossi che ha subìto la distorsione della caviglia destra durante un allenamento.