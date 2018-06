7 giugno 1998: Pantani vince il giro d'Italia

Uno dei ciclisti più forti della storia, Marco Pantani viene ancora ricordato da tutti come il campione che seppe riaccendere la passione per il ciclismo e infiammare i cuori della gente.



Nato a Cesena, "il Pirata" era entrato infatti nel cuore di tutti gli italiani per la passione che metteva nello sport e le emozioni che sapeva donare in ogni sua corsa.



20 anni fa, il 7 giugno 1998, Marco Pantani vinse l'81° Giro d'Italia, composto da 22 tappe lungo in totale 3811 km.



Un viaggio lungo partito da Nizza e finito a Milano il 7 giugno. Il ciclista romagnolo era già maglia rosa dopo la 17ª tappa.



Lo stesso anno Pantani trionfò anche al Tour De France. Ad oggi è l'ultimo ciclista in assoluto ad aver vinto le due competizioni nello stesso anno. Quel "1998" rimarrà sempre nel cuore degli appassionati sportivi che seguirono le sue imprese estasiati.



L'anno successivo Pantani fu escluso dal Giro d'Italia per un valore di ematocrito al di sopra del consentito. Tornò a correre successivamente ma la vicenda l'aveva ormai segnato e lo fece cadere in depressione, non permettendogli di tornare ai fasti di un tempo. Morì il 14 febbraio 2004 in un residence a Rimini per un edema cerebrale e polmonare.