Baseball: ancora una sconfitta per la T&A in Coppa Campioni

Dopo essere stati battuti per 3 a 0 dai padroni di casa del Neptunus Rotterdam, la squadra di Mario Chiarini ha ceduto nettamente anche nel derby con l'Unipol Bologna.



La formazione emiliana si è imposta con il punteggio di 12 a 4, ipotecando la qualificazione alle semifinali mentre la T&A dice addio ai sogni di gloria.



Sconfitta a sorpresa dei campioni d'Italia del Rimini, battuti per 3 a 1 dai tedeschi dell'Heidenheim. Ora i pirati dovranno vincere la sfida di domani contro gli olandesi dell' Amsterdam per conquistare un posto in semifinale.