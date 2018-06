Baseball: T&A San Marino perde 3-0 contro il Neptunus Rotterdam

Comincia con una sconfitta l'avventura della T&A San Marino in European Champions Cup. I Titani si devono arrendere contro i padroni di casa del Neptunus Rotterdam. Nel primo terzo di gara Quevedo e la difesa fanno buona guardia: nei primi tre inning il pitcher concede una base ball e un singolo, i compagni gli danno una mano a chiudere con un doppio gioco seconda e terza ripresa. Ma in battuta la T&A si fa trovare pronta,comincia Avagnina con un singolo al 1° e lo segue Colabello. Ma niente da fare a livello di segnature con Reginato al terzo out. Al 2° i titani si trovano in base con De Wolf e al 3° con Imperiali, ma in nessuno dei due casi riescono ad essere efficaci nel far avanzare i compagni. La squadra Olandese che aveva centrato una valida nei primi tre inning, ne infila tre solo al 4°. Dille dopo un singolo è in prima, Boekhoudt riceve la base ball mentre Leonora e Daantji battono a casa 1-0 e 2-0 con altre due valide. La T&A ci prova ma non riesce a scalare la montagna. Al 5° non bastano due basi Yntema e al 7° niente da fare ancora con due in base. I rimasti in base al termine dell'incontro saranno 10, con l'avversaria che punisce nella parte bassa del 7° e chiude i conti con la rimbalzante a basi piene di Van Der Meer su Maestri. Il Neptunus dopo Yntema e Van Mil, al 9° è la volta di Van Driel. La T&A non si arrende con De Wolf e Pulzetti che mettono a segno due singole. Al terzo out la difesa di casa chiude i conti. Il Rotterdam vince 3-0. La prossima partita della squadra sammarinese sarà oggi Giovedì 7 giugno contro l'UnipolSai Bologna alle ore 15.