9 giugno 1940: Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia

9 giugno 1940, prima vittoria di Fausto Coppi al Giro d'Italia:un giovane ventenne che ha vinto la ventottesima edizione del Giro d'Italia, svoltosi dal 17 maggio al 9 giugno 1940, per un percorso di 3574 km.



Alla sua prima partecipazione ha centrato un traguardo sportivo molto prestigioso( tuttora il più giovane vincitore della corsa rosa). Fausto Coppi soprannominato “il campionissimo” fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo inoltre è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Vinse per ben 5 volte il Giro d'Italia e due volte il Tour de France diventando anche il primo ciclista a conquistare le due competizioni nello stesso anno.



Leggendaria fu la rivalità con con Gino Bartali che divise in due l'Italia nell'immediato dopoguerra. Coppi è anche noto per aver cambiato l'approccio alle competizioni ciclistiche, grazie al suo interesse per la dieta, per gli sviluppi tecnici della bicicletta, per i metodi di allenamento e per la medicina sportiva.