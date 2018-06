Giochi della Gioventù Sammarinese : formula rinnovata per l'evento sinergico fra Comitato Olimpico e Scuola Media Inferiore di san Marino

L'unico piccolo inciampo è stato dovuto alle piogge che hanno impedito l'utilizzo del campo sportivo di Serravalle B, una delle sedi, per espletare alcuni esercizi tecnico/fisici. Poco male, perchè i quasi mille ragazzi dei due plessi delle scuole medie di San Marino in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico, si sono dati appuntamento questa mattina alle 9 nell'area del multieventi sport domus, per divertirsi partecipando all'evento Giochi della Gioventù. Dopo i saluti del Presidente del Cons Giamprimo Giardi e del Dirigente Scolastico Ezio Righi, il via alla manifestazione con tutta una serie di Giochi ludici che hanno lo scopo di avvicinare sempre di più i ragazzi allo sport e credere nei suoi valori. Socializzazione, solidarietà voglia di garantirsi una mezza giornata di assoluta spensieratezza cimentandosi nelle varie discipline miste. L'interesse da parte di ragazzi e insegnanti è stato totale per una giornata rivelazione che troverà la sua tradizione nel tempo. Epilogo con la consegna degli attestati di partecipazione. Le attività sono state organizzate con la collaborazione delle Federazioni sammarinesi sotto il coordinamento della Commissione Tecnica e dell’Ufficio Sportivo del CONS



L.G