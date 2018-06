Nba: trionfano i Warriors, Cavaliers battuti 4-0

I Golden State Warriors sono per il secondo anno consecutivo i campioni della Nba. Nella partita giocata questa notte -gara 4 delle finals contro i Cleveland Cavaliers- i campioni uscenti hanno vinto 108-85 in casa dei rivali ed hanno così fissato il punteggio sul 4-0.



Grande delusione in casa dei Cavaliers dove ci si attendeva di più dalla serie finale, chiusa invece senza nemmeno una vittoria dopo aver condotto una stagione magnifica, trascinati da Lebron James. Il titolo del 2018 è il terzo degli ultimi quattro anni per Golden State e il sesto nella storia del club. Nella partita di stanotte non c'è stata storia, i Warriors hanno dominato fin dall'inizio e Cleveland ha cercato di inseguire, ma sempre con maggiori difficoltà, fino alla resa finale, e lo scarto del punteggio la dice lunga. Il successo di Golden State porta soprattutto la firma di Steph Curry, per lui 37 punti. Il titolo Mvp delle finalslo ha conquistato Kevin Durant che ha messo a segno una tripla doppia da 20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.