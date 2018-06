Pallavolo: San Marino in finale al Memorial Paolo Benvenuti

Oggi alle 18 la finale tra le biancazzurre e Cervia

San Marino batte Imola, formazione di B2, con un netto 3-0 e si guadagna la finale nel 4° memorial Paolo Benvenuti, torneo amichevole in svolgimento alla palestra Casadei del Multieventi. 25-22, 25-20 e 25-19 i parziali della sfida. “Abbiamo fatto una buonissima partita-il commento del Commissario Tecnico delle Titane Luigi Morolli- siamo stati molto bravi in battuta e abbiamo velocizzato il nostro gioco, rendendo il loro prevedibile. Non male per un gruppo chesi ritrova ogni tanto e non gioca insieme tutto l'anno come le nostre avversarie”. Stesso copione anche nella gara giocata alle 19 dove il Cervia, altra formazione di B2, ha sconfitto la Nazionale Lussemburghese con il medesimo risultato. Nel pomeriggio di oggi Lussemburgo e Imola giocano la finale del 3-4 posto, mentre le biancazzurre e Cervia scendono in campo alle 18 per la finalissima che assegnerà il memorial.