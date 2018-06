Taekwondo, impegno e ambizione verso Tarragona

Michele Ceccaroni e Francesco Maiani provano tecniche e colpi. Tarragona è vicina e ai Giochi non vanno per partecipare.



Sulla loro condizione, sulle legittimità delle ambizioni c'è il sigillo prestigioso e rassicurante del maestro Park. Giochi del Mediterraneo punta dell'iceberg di un movimento in continua crescita. Lo dicono i numeri, lo dice la qualità internazionale degli atleti, la disciplina con la quale le nuove leve approcciano allenamento e sacrificio.



Sudare in palestra con il termometro sui 30 e il mare vicino è già una scelta precisa formativa per ragazzi che se non diventeranno atleti sicuramente grazie al Taekwondo saranno uomini migliori.



r.c.