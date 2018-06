Atletica, agli Europei dei Piccoli Stati argento per Molinari, nei 100 metri, e per Mosconi, nel salto in alto.

Melissa Michelotti quarta nel salto in alto femminile.

Doppio argento per San Marino ai Campionati Europei dei Piccoli Stati di Atletica, tenutisi in Liechtenstein. A conquistarli sono stati Francesco Molinari, nei 100 metri, e Matteo Mosconi, nel salto in alto.



Inaspettato e particolarmente positivo il risultato ottenuto da Molinari, che ha chiuso alle spalle del cipriota Dimitriadis col tempo 10” 73: si tratta del suo primato personale e del secondo miglior crono sammarinese di sempre nei 100 metri, dietro solo al 10” 60 di Gian Nicola Berardi.



Mosconi invece ha fatto segnare il suo record stagionale outdoor saltando 2. 07, secondo solo al lussemburghese Gaspar.



Nell'alto femminile, Melissa Michelotti ha chiuso quarta con la misura di 1.70, siglando a sua volta il personal best. Primato personale e record sammarinese Junior per Francesco Sansovini (11” 01 nei 100 metri). Nuovi record personali anche per Diana Colombini ed Elia Genghini.