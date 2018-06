Atletica, Molinari da record: "Non pensavo di poter fare così bene e di arrivare a podio"

Il velocista sammarinese ha corso in 10" 73 e ha vinto l'argento nei 100 metri agli Europei dei Piccoli Stati: " Per i Giochi del Mediterraneo sono molto determinato".

Non se lo aspettava, dunque la gioia è ancora più grande. Agli Europei dei Piccoli Stati, il sammarinese Francesco Molinari ha vinto l'argento nei 100 metri correndo in 10" 73, suo nuovo record personale. "Stavo bene e sapevo di essere in forma, ma non pensavo di ottenere un podio o un simile personale. Sono contento perché c'erano tutti i miei avversari più forti, per i Giochi del 2019 in Montenegro sono speranzoso".



Il suo tempo lo ha avvicinato parecchio al primato sammarinese, il 10" 60 di Gian Nicola Berardi: "Inizio a intravederlo e assaporarlo, è il mio obiettivo per migliorare sempre di più. È difficile ma ci stiamo lavorando, spero di arrivarci il prima possibile".



E ora sotto coi Giochi del Mediterraneo di Tarragona: "Arrivo veramente tanto determinato, farò sia i 100 che i 200. In questi ultimi ho fatto un bel tempo anche agli Europei: peccato ci sia stato del vento a favore, ma il 21" 45 che ho fatto registrare so di averlo e sono speranzoso anche per Tarragona".