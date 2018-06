Doping: altri otto mesi di squalifica per Sara Errani

Il Tas ha accolto il ricorso della Nado Italia e ha squalificato per altri otto mesi la tennista Sara Errani, che era stata trovata positiva ad un controllo antidoping il 16 febbraio 2017. La nuova squalifica decorre dall'8 giugno scorso e terminerà l'8 febbraio 2019. La sentenza è inappellabile e la Errani non potrà giocare a nessun livello. Per lo stesso motivo la tennista bolognese aveva già subito una sospensione di due mesi lo scorso anno.