GP di Canada: Vettel fa 50

È di Vettel il GP di Canada dove la Ferrari non vinceva dal 2004. Il pilota tedesco partito dalla pole position ha comandato per tutta la gara lasciandosi alle spalle la Mercedes di Bottas e la Red Bull di Verstappen. Giù dal podio Ricciardo, Lewis Hamilton e la Ferrari di Kimi Raikkonen. Gara senza particolari colpi di scena, a parte la safety car entrata in pista al primo giro dopo l'incidente di Stroll e Hartley. Alla ripartenza Vettel scattato ai semafori senza nessuna incertezza, si è lasciato dietro i guai mantenendo sempre la testa della gara. Dopo,la vittoria del GP di Canada torna leader del mondiale raggiungendo i 50 successi in Formula 1. La sua gioia è incontenibile: “ Grazie ragazzi, forza Ferrari, abbiamo fatto un grandissimo lavoro” queste le parole del pilota tedesco al suo team in radio dopo il traguardo. A fine gara parla davanti ai microfoni anche di mondiale: “La strada è lunga, ma questo è un buon effetto collaterale della mia vittoria. Aver vinto qui con la Ferrari mi rende fiero”. Ora appuntamento il 24 giugno per il GP di Francia.