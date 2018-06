Roland Garros: Nadal porta a casa l'undicesimo titolo

Nadal con la vittoria di ieri festeggia l'11° titolo del Roland Garros con il successo per 6-4 6-3 6-2 su Dominic Thiem. Per il numero uno del mondo, è la vittoria Slam numero 17, il 79° torneo in carriera e il 57° sul rosso. La partita è subito in salita per Thiem che sicuramente si immaginava una partita diversa. Il numero 8 del mondo aumenta le percentuali di prime ma il problema è Nadal che continua a rispondere molto bene e a giocare con i piedi sulla linea di fondo, concedendo pochissimi gratuiti. L'austriaco subisce il break del 2-0 a inizio secondo set dopo un game combattutissimo. Nadal gli concede una sola opportunità nel settimo gioco, ma annulla l'ultima palla break concessa nella sua partita con un passante dopo aver chiamato a rete Thiem con la palla corta. È finita anche se Nadal sul 3-1 dovrà chiamare il fisioterapista per una perdità di sensibilità alla mano sinistra. Dopo aver buttato tre match point, chiude al quarto su un rovescio lungo di Thiem.