Giochi del Mediterraneo: Chiara Morri è la speranza biancazzurra

A Ottobre la giovane pongista sammarinese volerà in Argentina per gli Youth Olympic Games

Fare esperienza e incrociare le dita nella speranza di ottenere un buon sorteggio in tabellone. Questi i propositi del tennistavolo sammarinese a pochi giorni dalla partenza per i Giochi del Mediterraneo. A Tarragona, grazie ad una Wild Card, a difendere i colori biancazzurri ci sarà la giovanissima Chiara Morri che, nonostante debba ancora compiere sedici anni, può già vantare due partecipazioni ai Giochi dei Piccoli Stati, con tanto di bronzo conquistato nel doppio femminile lo scorso anno, ed è proprio da queste esperienze che la giovane pongista sammarinese vuole ripartire:

La stagione è stata lunga e ricca di soddisfazioni ma dopo Tarragona non si va in vacanza. A ottobre si vola in Argentina per l'evento clou dell'anno, gli Youth Olympic Games di Buenos Aires dove ci sarà l'elitè del tennistavolo giovanile mondiale. Tanti impegni dunque per la giovane atleta che rappresenta il presente ma soprattutto il futuro del tennistavolo sammarinese.



Nel video l'intervista a Chiara Morri e Claudio Stefanelli (Coach Nazionale Sammarinese Tennistavolo)