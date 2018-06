Basket, la leggenda NBA Larry Brown nuovo coach di Torino

A 77 anni, sbarca in Italia uno dei decani della NBA, done non allena dal 2010.

Ieri la fumata bianca, oggi l'ufficialità: nella prossima stagione, la panchina dell'Auxilium Torino sarà occupata niente meno che da Larry Brown. Un'autentica leggenda del basket NBA, nella quale ha vinto l'anello nel 2004 coi Detroit Pistons. Brown ha 77 anni, manca dalla massima divisione cestistica mondiale dal 2010 ed è ormai nella fase calante della sua carriera, ma ha un curriculum d'altissimo livello: è l'unico coach ad aver conquistato sia il titolo NCAA che quello NBA, dove è terzo per numero di vittorie nei playoff – dietro Phil Jackson e Pat Riley – e ha portato – altro record – ben 8 squadre alla post season. Memorabili i suoi sei anni – dal 1997 al 2003 – ai Philadelphia 76ers di Allen Iverson, guidati alla Finals – perse contro i Lakers – nel 2001, quando fu nominato coach dell'anno.