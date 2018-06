Torna l'appuntamento annuale con il Torneo dei Castelli, il campionato sammarinese a squadre di tiro con la balestra

Come ogni anno dal 1976 i nove castelli della Repubblica si ritrovano alla Cava dei Balestrieri per contendersi il titolo di campione sammarinese a squadre e l'ambita Coppa in Argento. A sfidarsi saranno in totale 45 balestrieri, 5 per ogni castello. La manifestazione prevede anche l'esibizione, con i tradizionali costumi medioevali, di sbandieratori e musici della federazione. “Un torneo che ha la grandissima capacità di creare forte interesse turistico” evidenzia Vittorio Brigliadori, capitano di castello di Serravalle. Punta invece alla doppietta, riuscita per l'ultima volta a Borgo Maggiore diversi anni fa, il capitano di castello di Montegiardino Giacomo Rinaldi. Nel corso della manifestazione, in programma domenica alle 17:30, ci sarà anche l'esibizione dei giovani balestrieri della federazione.



Nel video intervsta a Stefano Ugolini presidente Federazioni Balestrieri Sammarinesi