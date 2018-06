Giochi del Mediterraneo: Dall'Olmo a caccia di medaglia nelle bocce

Tarragona chiama, le bocce rispondono. A rappresentare San Marino agli ormai imminenti giochi del Mediterraneo ci sarà Enrico Dall'Olmo, 23 anni ancora da compiere ma un palmares di tutto rispetto: Ai giochi di San Marino 2017 vinse tutto quello che c'era da vincere nella sua specialità,la raffa: oro individuale nel singolo, dopo il derby biancazzurro con Jacopo Frisoni in finale e oro anche nel doppio, in coppia proprio con il compagno di allenamenti.

Risultati importanti arrivarono anche poche settimane dopo ai World Games in Polonia, dove l'alfiere del Titano riuscì a vincere la medaglia d'argento, senza dimenticare vari piazzamenti nelle gare di categoria élite in ambito italiano.

Dall'Olmo è alla prima esperienza ai Giochi del Mediterraneo e gareggerà nella specialità raffa, ma sa che avrà il compito di continuare l'ottima tradizione delle bocce sammarinesi in questa competizione: nell'ultima edizione di 5 anni fa a Mersin arrivarono 2 argenti nei singoli, con Matteo Albani e Anna Maria Ciucci, e 2 bronzi, sia nel doppio maschile che femminile.