La T&A San Marino torna a vincere: 7-1 a Padule

La squadra di Chiarini reagisce alla pessima settimana di Rotterdam liquidando nettamente i fiorentini in Gara1 della prima giornata di ritorno.

La T&A San Marino reagisce alla disfatta in Coppa dei Campioni battendo 7-1 Padule, in quella che è Gara1 della prima giornata di ritorno di A1. Sul diamante di Serravalle, la T&A segna tre punti nel primo inning, grazie al fuoricampo di Bermudez, e tre punti nel quinto, frutto di un doppio di Babini. Il resto nella settima ripresa, col fuoricampo di Alarcon, per Padule, e col singolo di Bermudez che manda Lupo in casa base. Per la T&A eccellente partita di Maestri, negli ospiti esordio in Serie A per Sean Fasano, interessante prospetto che farà 17 anni ad agosto. Sempre a Serravalle, alle 19:30, si giocherà Gara2.



Nel pomeriggio successo anche per Rimini, vincente 7-4 in casa di Nettuno.