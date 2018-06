Golf: a Rimini il 1° Trofeo Cassa di Risparmio

Tempo d'estate, tempo di golf: sul green del Rimini Golf di Villa Verucchio è andato in scena il 1° Trofeo Cassa di Risparmio di San Marino. 74 i partecipanti impegnati in un percorso di 18 buche. Trofeo aperto a tutti i giocatori amateur, ma a farla da padrone sono stati i sammarinesi in quasi tutte le categorie. Primo lordo Sandro Sapori, sammarinese d'adozione, con 76 colpi. In prima categoria vince il presidente della Federazione Sammarinese Golf Emanuele Vannucci, seconda piazza per Domenica Casali. Doppietta biancazzurra anche in seconda categoria con Davis Dall'Olmo al primo posto e il giovane Giacomo Mancini al secondo. Tra le Lady primeggia la riminese Luciana Emendatori e nei senior il sammarinese Pier Marino Bacciocchi. Dopo la gara 18 buche è partita quella under 12 sammarinese, con 12 ragazzini impegnati, che si sono aggiunti ai 14 che giocano già la gara a 18 buche.