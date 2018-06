Presentati i Campionati Europei dei Piccoli Stati di Basket

Si giocheranno al Multieventi dal 26 giugno al 1 luglio.

Un'estate ricca di impegni per le nazionali di basket sammarinesi. Martedì 26 giugno per la rappresentativa senior inizierà l'impegno nel campionato europeo dei piccoli stati. San Marino padrone di casa farà parte del gruppo assieme a Gibilterra, Moldova e Norvegia.



Pochi giorni dopo a Serravalle, prendono il via gli Europer Under 16 Division C. La nazionale di coach Stefano Rossini giocherà contro Azerbaigian, Austria, Moldova e Albania.