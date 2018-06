Baseball: la T&A San Marino sconfitta in gara 1 dal Città di Nettuno

Ancora una sconfitta per la T&A San Marino. La squadra di Mario Chiarini è stata battuta per 1 a 0 dal Città di Nettuno che ha segnato il punto della vittoria nell'ultimo inning. Sconfitta anche per il Rimini, battuto per 3 a 2 sul diamante di Parma.