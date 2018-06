Baseball: l'Emilia Romagna vince il Torneo delle Regioni



Vittoria senza ammissione di replica per la selezione Juniores dell'Emilia Romagna al Torneo delle Regioni appena conclusosi in Friuli Venezia Giulia. La squadra, portata in campo i dal Manager Dimes Gamberini coadiuvato dai Coach Zucconi e Rizzi, sbaraglia nella prima parte del torneo nell'ordine Piemonte, Marche e i padroni di casa mettendo a segno ben 45 punti subendone solo 2 quindi, in semifinale, piega 8-0 il Lazio e a seguire, nella finale, 13-0 il Piemonte confermando la supremazia della fase a girone.

Nella finale, la gara resta aperta sino al secondo inning. Per l'Emilia Romagna il partente Pedrazzi pur concedendo qualche valida tiene sotto controllo le mazze avversarie lasciando a zero gli avversari. Determinante il contributo della difesa, da segnalare un doppio gioco che risolve un secondo inning che si stava complicando con tutte le basi cariche. In attacco partenza un po' fredda dai nostri che dopo un inning senza marcature sbloccano il risultato al secondo con 3 punti.

Al terzo la svolta. Complice un calo del partente avversario le nostre mazze fanno sentire la loro voce marcando 7 punti, mentre in difesa Filippo Laghi rileva Pedrazzi proseguendone senza problemi l'ottimo lavoro. Al quarto gli azzurri dell'ER suggellano la vittoria con altri 5 punti per il momentaneo 13-0. In difesa, Ercolani rileva Laghi e, liquidando rapidamente la pratica, pone fine anzitempo all'incontro con la "manifesta' del Piemonte.

Con questa vittoria la selezione Juniores ER stacca il biglietto per la finale Emea a Kutno, in Polonia, che inizierà il prossimo 28 giugno.