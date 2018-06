Basket: martedì al via gli europei dei piccoli Stati, per San Marino obiettivo semifinali

San Marino è inserito nel girone A con Norvegia, Moldova e Gibilterra

Meno di 48 ore al debutto della nazionale sammarinese al Campionato europeo dei piccoli Stati. Subito un impegno ostico per i Titani di coach Padovano che martedì, con palla a due alle 20, si troveranno di fronte la temibile Norvegia, che può contare su un quintetto tutto di marca NCAA, il campionato universitario statunitense. I biancazzurri arrivano al torneo con l'umore alto e lo stimolo di poter giocare davanti ai propri tifosi, anche se con qualche giocatore non in condizione ottimale. Micevic sarà pronto a far valere la sua classe, ma non ha nelle gambe più di 10-15 minuti a partita, mentre si sta provando a recuperare Moretti che ha un problema alla caviglia. Oltre ai nordici, San Marino dovrà vedersela con la Moldova, mercoledì sempre alle ore 20, ultima gara del girone contro Gibilterra giovedì sempre allo stesso orario. L'obiettivo dichiarato è quello di accedere alle semifinali. Probabile che la gara decisiva sarà la seconda con la Moldova dato che la Norvegia sembra essere un gradino sopra e Gibilterra dovrebbe essere battuta senza troppi problemi. Ora però la parola passa al campo.