Red Bull soapbox Race di Roma: i "dinosauri" sammarinesi finiscono al 23° posto

Oltre 40 mila persone sono accorse a Villa Borghese per assistere alla spettacolare gara

Festa doveva essere e festa è stata. Alla Red Bull Soapbox Race di Roma si sono viste creazioni di ogni tipo, dal Colosseo con gli immancabili gladiatori romani, ad un'ultima cena dove a tavola erano seduti i politici italiani. Buona la prova della squadra sammarinese, che si è presentata al via con un veicolo ispirato alla famosa jeep del film Jurassic Park, con i ragazzi che indossavano un costume da dinosauro. I 4 hanno ottenuto un più che discreto 23^ posto finale sugli oltre 70 equipaggi iscritti. La velocità di percorrenza dei 500 metri del percorso di gara non era l'unica discriminante per la classifica finale, la giuria ha tenuto conto anche della creatività avuta nella realizzazione del mezzo, inoltre i concorrenti hanno dovuto esibirsi in un balletto di 30 secondi subito prima della partenza.

Al di là dell'aspetto agonistico la parola d'ordine della manifestazione era il divertimento e il coinvolgimento del pubblico, che è accorso numerosissimo: oltre 40 mila le presenze registrate a Villa Borghese.