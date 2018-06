Baseball: convocati in nazionale Maestri e Colabello

In vista della prima uscita ufficiale della nazionale italiana seniores in un torneo internazionale il manager Gilberto Gerali ha convocato anche 24 giocatori per tra i quali anche i "sammarinesi" Alessandro Maestri e Christopher Colabello.



L'Italia parteciperà all'Haarlem Baseball Week dal 13 al 22 luglio. Il debutto contro il Giappone, poi affronterà Olanda, Germania, Cuba e Taiwan.



