EuroBasket: contro Gibilterra un ko che fa male

Svanisce il sogno semifinale per San Marino. I biancoazzurri cedono 74-66 contro Gibilterra. Dopo un primo tempo sofferto ma giocato meglio, i Titani cedono nel secondo tempo con Gibilterra che va avanti nel punteggio per poi scappare via a inizio quarto periodo. La gara è equilibrata. Dopo terzo quarto San Marino è avanti 51-50. Il momento più complicato arriva a inizio quarto periodo. Tripla di Ortega e contropiede di Gomez valgono l’allungo sul 51-58 al 32’, col parziale tra i due quarti che a questo punto è di 13-1 per gli ospiti. La tripla di Andrea Raschi rilancia San Marino. La partita si accende ancora di più, il Multieventi si infiamma. Si gioca sugli episodi Arriva anche a +10 Gibilterra e per i Titani diventa difficile recuperare. Il cuore di sammarinesi è incredibile e ci provano fino alla fine, ma non basta, vince Gibilterra.