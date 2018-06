Salto in lungo, Luca Maccapani campione italiano master M35

È un salto da 6.59 a consegnare il titolo al sammarinese per il secondo anno di fila.

Per il secondo anno di fila, il sammarinese Luca Maccapani si laurea campione italiano master M35 nel salto in lungo. 6,59 la misura che, al secondo tentativo, gli fa mettere in fila i 14 avversari in gara con lui ad Arezzo, teatro dei Campionati Italiani Master. 6.09 e 6.48 le altre due misure fatte registrare da Maccapani.