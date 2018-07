Basket: Domani parte l'europeo di categoria, San Marino pronto all'esordio

Nemmeno il tempo di metabolizzare il campionato europeo dei piccoli Stati, finito domenica, che la palestra del Multieventi è pronta ad ospitare un altro torneo internazionale. Stavolta scende in campo la rappresentativa under 16, impegnata nell'europeo di categoria divisione C. 10 le nazionali pronte a scendere in campo, i Titani sono inseriti nel Gruppo A insieme ad Albania, Austria, Azerbaijian e Moldova. Prorpio gli azeri saranno i primi avversari dei biancazzurri, con palla a due domani alle 20,30, subito dopo la cerimonia inaugurale. Diverse le incognite sul livello degli avversari, visto che a questi livelli le squadre cambiano diversi elementi da un anno all'altro, ma la favorita sembra essere l'Austria e anche l'Azerbaijian dovrebbe avere un roster di tutto rispetto. Nel girone B ci saranno Andorra, Gibilterra, Malta, Scozia e Galles. Le due migliori di ogni gruppo accedono alle semifinali, per le altre sono previste gare per designare la classifica dal quinto al decimo posto. I ragazzi di coach Rossini arrivano all'appuntamento in buona forma e senza nessun tipo di problema fisico ma la squadra sa che è attesa da un impegno non facile e potrebbe essere decisiva la motivazione in più di giocare davanti al pubblico amico.



Nel video l'intervista ad Alessandro Ronci (capitano nazionale under 16 San Marino)