Eurobasket U16, San Marino comincia con un ko: Azerbaijan vince 62-51

Ai titani non bastano l'ottimo Palmieri e una terza frazione dominante. Milovanovic e Akbanov mostruosi.

Esordio con sconfitta per San Marino, che contro l'Azerbaijan resta a contatto fino alla fine ma poi cede 62-51. Buone prove per Pasolini - 16 punti - e soprattutto Palmieri, autore di 22 punti e 9 rimbalzi. Per contro, gli azeri vengono trascinati da due mostruose doppie doppie punti/rimbalzi: Milovanovic (20+17) e Akbarov (32+14).



Ll'Azerbaijan, dopo il +5 del 10°, sale fino al +11 dell'intervallo lungo, San Marino però non si spegne e al rientro torna in corsa con un ottimo terzo parziale. E nemmeno l'infortunio di Palmieri basta per scoraggiare la squadra, tanto che arriva pure il -2. I caucasici si mettono al riparo con l'allungo che vale il +7 del 37°: qui i Titani alzano bandiera bianca, ma tra gli applausi.