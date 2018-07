Eurobasket Under 16: oggi si inizia, in serata debuttano i Titani

É cominciato il campionato europeo under 16 divisione C. Nel pomeriggio, alle 14,30, si sfidano Malta e Galles inserite nel gruppo B, alle 17 sarà la volta di Andorra e Gibilterra. Al termine di questa partita lo spettacolo della cerimonia inaugurale, poi in serata l'esordio della nazionale di San Marino, che si troverà di fronte l'ostacolo Azerbaigian. Gli atleti saranno chiamati ad un vero tour de force in questi otto giorni di torneo, in cui scenderanno in campo ben 6 volte con solo 2 giorni di riposo. Le migliori due di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, ma anche le squadre che non si qualificheranno non potranno considerare concluso il loro impegno: previste gare per stabilire il ranking dalla quinta alla decima posizione. Per favorire l'accesso di pubblico i Titani giocheranno le sfide del girone di qualificazione sempre in serata, con inizio alle ore 20, eccetto stasera quando la palla a due sarà alle 20,30. Dopo gli azeri, domani prevista la sfida all'Austria, poi due giorni di riposo e il ritorno sul parquet sabato e domenica per le partite contro Moldova e Albania. Il pubblico non fa canestro, ma può dare ai ragazzi quella spinta in più per ben figurare. Martedì prossimo il via alle semifinali e il giorno seguente le ultime gare, con la finalissima in programma alle 19.