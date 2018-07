Lunghi archi: ancora soddisfazioni da Davide Filipucci

Davide Filipucci, dopo la vittoria di due settimane fa a Sasso Marconi, domenica scorsa a Vado in provincia di Bologna si è ripetuto: durante una prova Fiarc, valida per la qualificazione al campionato Italiano, oltre che per la classifica del campionato regionale.

L’arciere Sammarinese è salito nuovamente sul primo gradino del podio, nella categoria Arco Storico, risultato importante che lo porta al primo posto nella classifica del campionato regionale, podio sfiorato invece per Giampaolo Fabbri nella categoria ricurvo, dopo il secondo posto della gara precedente arriva per lui un altro buon risultato.



A Pesaro si sono svolte due gare 3d Fita, con queste gare così si è conclusa la selezione per la qualificazione al campionato Europeo 3D che si svolgerà a Goteborg in Svezia a fine Settembre, la squadra che rappresenterà San Marino quindi sarà composta da Marino Bartolini ( Arco Istintivo), Vito Campo ( Arco Longbow) e Andrea Filipucci ( Arco Compound).