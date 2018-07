Ancora il grande basket europeo a San Marino

Aperti gli Europei Under 16 divisione C, in campo 10 squadre per il titolo continentale.

Dopo l'Europeo dei Piccoli Stati San Marino ospita anche quello under 16 divisione C. Dieci nazionali per conquistare il titolo continentale che hanno partecipato alla Cerimonia di Apertura alla presenza dei Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci. Particolarmente suggestivo l'inno sammarinese interpretato dal Joyspell Gospel Choir diretto da Sara Jane Ghiotti. Al centro degli interventi di benvenuto il fair play e il gioco pulito, principi fondamentale ricordati dal segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e dal presidente del Cons Gian Primo Giardi. Il numero 1 della Federazione Basket Damiano Battistini ha sottolineato l'onore per San Marino di ospitare il torneo. A chiudere gli interventi istituzionale il direttore esecutivo per Fiba Europa, Kamil Novak che ha sottolineato l'ottima capacità organizzata di San Marino. Sentiamo il responsabile di FIBA Europa Kamil Novak, .



