Tennis: San Marino Junior cup verso le semifinali

Definiti gli abbinamenti delle semifinali del San Marino Junior Cup, torneo aperto alle categorie under 16 e under 14. In campo maschile è tutto un derby italiano: Antonio Matteo Iaquinto sfiderà Filippo Di Perna, mentre Gabriele Piraino, numero 2 del tabellone, giocherà contro il qualificato Luca Parenti tra gli under 16. Per quanto riguarda gli under 14, lo svizzero Huang scenderà in campo contro l'italiano Mariano Tammaro, numero 3 del tabellone. Nell'altro semifinale sfida tra il ceco Alplatuer e Silvio Mencaglia numero 2.



In campo femminile le due semifinali del torneo under 16 propongono la sfida tra la testa di serie numero 1, l'italiana Sofia Antonella Caldera e la polacca Swierczynska. Nell'altra semifinale Maria Artimedi sarà impegnata contro la connazionale Anna Paradisi, nella sfida tra numero 3 e 2 del tabellone.



Nel torneo under 14, la russa Zaytseva sarà impegnata contro la rumena Popovici, mentre nell'altra semifinale la croata Marcinko sfiderà la polacca Bednarz.



Sabato le finali dei tornei.



Elia Gorini