Baseball, T&A sconfitta da Bologna per 'manifesta'

Stasera gara2 alle 19.30

Finisce per manifesta a favore di Bologna gara 1 tra la T&A e la Fortitudo. Partita subito in salita per la squadra di Mario Chiarini che al primo inning è già sotto 5-0. San Marino fatica molto in attacco e tra seconda e terza ripresa subisce altri due punti. Al 4° inning arriva il primo punto per la T&A, ma poi Bologna si porta immediatamente sul 10-1.



Nel finale arriva un doppio di Ferrini che permette di accorciare sul 3-10, prima dei tre punti dei felsinei che chiudono il match sul 13-3. Stasera alle 19,30 si torna in campo per Gara2.