Tour: Gaviria è la prima maglia gialla, Froome cade e arriva con 51" di ritardo

Domani altra tappa per velocisti, arrivo a La Roche sur Yon

La prima tappa del Tour de France regala subito emozioni: sul traguardo di Fontenay-le-Comte è il colombiano Fernando Gaviria a bruciare tutti in volata e a prendersi la prima maglia gialla dell'edizione numero 105 della Grande Boucle. Il corridore colombiano del team Quick Step Floors, 23 anni, al debutto al Tour, ha trionfato davanti al campione del mondo Peter Sagan e allo sprinter tedesco Marcel Kittel. Nel gruppo è successo un po' di tutto, Chris Froome ha forato a 4 km dal traguardo, ha provato a recuperare il distacco con l'aiuto dei suoi gregari ma ha comunque concluso con 51 secondi di ritardo. Problemi anche per Nairo Quintana che ha forato ai 3 e mezzo dall'arrivo e ha accusato un distacco di un minuto e 15. Bravo a tenersi fuori dai guai Vincenzo Nibali che è arrivato undicesimo al traguardo. Domani altra tappa per velocisti, una frazione di 182 chilometri e mezzo con arrivo a La Roche sur Yon.