Giulia Dal Pozzo campionessa regionale Under 13 sui campi del Tennis Modena e ottiene il pass per il nazionale

Giulia Dal Pozzo si è laureata domenica campionessa regionale Under 13 nelle qualificazioni per i nazionali andate in scena sui campi del Tennis Modena. La sammarinese, portacolori del Tc Valmarecchia dove è seguita dalla madre, Francesca Guardigli, ha sbaragliato il campo nella rassegna emiliana, il 4° memorial “Armandino Bruni”.



Accreditata alla vigilia della prima testa di serie, Giulia si è fatta largo battendo nei quarti Giulia Donati per 6-0, 6-1, in semifinale la compagna di Club, Arina Shumova (n.4), per 6-1, 6-1 ed in finale anche la lughese Asia Bacchilega (n.3) per 6-0, 6-1. Un successo ottenuto a mani basse, che vale il pass per i campionati italiani di categoria.